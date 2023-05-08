Інтернет Асоціацією України було надіслано відкритий лист на адресу голови Верховної Ради України та очільників профільних комітетів з зауваженнями щодо пропонованого нардепом від фракції "Слуги народу" Георгієм Мазурашу законопроєкту, який встановлює кримінальну відповідальність за створення, придбання, використання або збут облікових записів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача.

Про це повідомляється на сайті ІнАУ.

Як зазначено у листі, 19 квітня 2023 року у Верховній Раді України за № 9223 зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України, ініціаторами якого є народні депутати України Мазурашу Г.Г., Кузьміних С.В. та інші.

Законопроєктом передбачається запровадження кримінальної відповідальності за створення, придбання, використання або збут облікових записів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача, для розміщення та поширення неправдивої інформації, або для втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів.

Автори листа зауважили, що норми законопроєкту не містять чіткого та однозначного формулювання змісту правопорушень, якими пропонується доповнити Кримінальний кодекс України. Крім того, КК України вже передбачає покарання за діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (стаття 111 ККУ “Державна зрада”).

Також, як зазначили в ІнАУ, пропонований законопроєкт № 9223 порушує принцип верховенства права, гарантований Конституцією України, зокрема в частині підстав для ухвалення рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами лише на підставі та відповідно до законів України, а не вимог третіх осіб, зокрема користувачів соціальних мереж.

Окремо в Асоціації зазначили, що Стратегія інформаційної безпеки України, на яку посилаються ініціатори законопроєкту, передбачає, що держава має на меті протидію дезінформації та інформаційним операціям насамперед держави-агресора, а не притягнення до відповідальності громадян України.

Керівник юридичного напрямку #Букв адвокат Назар Чорний, проаналізувавши пропонований нардепом Мазурашу законопроєкт № 9223 зауважує, що передусім законопроєкт порушує принцип правової визначеності – один з основоположних принципів права, який передбачає, зокрема, що правова норма має бути доступною для загального розуміння та сформульованою достатньо чітко та недвозначно, особливо у випадках, коли йдеться про покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Всупереч цьому принципу законопроєкт № 9223 не містить чітких визначень понять:

“завідомо неправдиві відомості щодо користувача”,

“втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб”,

“дії, які сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, іншим чином загрожують національній безпеці”,

а також не містить опису процедури підтвердження причетності до оприлюднення інформації.

Крім того, законопроєкт, поданий нардепом від фракції “Слуги народу” Георгієм Мазурашу, відсилаючи до норм закону 2022 року “Про авторське право і суміжні права” в частині визначення поняття “обліковий запис”, фактично заперечує норми того ж закону, які встановлюють право автора на публікацію твору анонімно або під псевдонімом (що за своєю суттю є “завідомо неправдивими відомостями” щодо імені автора).

Фактично, законопроєкт № 9223 фактично встановлює кримінальну відповідальність за наклеп (злочин, який було фактично декриміналізовано при переході з радянського кримінального законодавства до українського у 2001 році), оскільки передбачає настання кримінальної відповідальності за поширення завідомо неправдивої інформації на шкоду іншій особі. Після декриміналізації наклепу нардепи неодноразово робили спроби повернути кримінальну відповідальність за наклеп, на противагу наявному порядку спростування неправдивої інформації в цивільному процесі, однак всі ці спроби раніше були невдалими, щоразу викликаючи значний скандал у суспільстві.

Крім того, законопроєкт № 9223 “слуги” Георгія Мазурашу фактично порушує конституційний порядок захисту особи від поширення неправдивої інформації, передбачений статтею 32 Конституції України, яка гарантує кожному судовий захист права на спростування недостовірної інформації. Зміст цього права розкривається у нормах Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, які регулюють підстави та порядок здійснення такого права.

Варто також зауважити, що законопроєктом № 9223 передбачене настання кримінальної відповідальності за “дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів” незалежно від наявності неправдивої інформації в повідомленнях, розміщених обліковими записами “що містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача”.

При цьому, законопроєкт, як зазначено вище, не розкриває змісту поняття “здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення дій”. Іншими словами, ініціатор законопроєкту “слуга” Георгій Мазурашу пропонує позбавляти волі на строк від 3 до 5 років за будь-який вияв активності громадянського суспільства, оскільки це за своєю суттю є діяльністю, яка покликана впливати на рішення та дії органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Фактично, йдеться про заборону будь-яких демократичних процесів у країні за участі громадян, громадських організацій, активістів.

Всупереч декларованій меті (“захист національної безпеки та національних інтересів України в інформаційній сфері”), законопроєкт № 9223 запроваджує цензуру (одним з найбільш поширених виправдань для чого є “захист та збереження суспільної стабільності”), матиме наслідком обмеження конституційного права на свободу слова, понад передбачені Конституцією межі та фактично означатиме ліквідацію демократії в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно ІнАУ застерігала від створення централізованої системи автоматичного блокування інтернет-ресурсів в Україні, що дозволила б збирати інформацію про користувача, який намагався зайти на “заборонені” сайти, автоматично зафіксувати та передати до відповідних державних органів.