Кількість кібератак, пов'язаних з коронавірусом, продовжує зростати. Атаки з сайтів, що видають себе за сервіси Netflix, виросли вдвічі.

Про це йдеться в новому звіті дослідників Check Point.

З січня по березень фахівці помітили падіння кількості кібератак по всьому світі приблизно на 17%. Однак з середини лютого, коли багато країн почали вводити карантинні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19, кількість атак стрімко виросла.

“Ми спостерігаємо зростання числа кібератак, пов’язаних з коронавірусом, і тільки за останні 2 тижні їх число стрімко зросло з декількох сотень в день до більш ніж 5 тисяч 28 березня. В середньому щодня здійснювалося понад 2600 атак”, — зазначили дослідники.

84% кібератак були пов’язані з фішинговими сайтами. Фішинг — вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів — логінів і паролів. Шахраї створюють підроблені сторінки і різними психологічними прийомами спонукають користувача ввести інформацію, яку він використовує для доступу до певного сайту. Цю інформацію зловмисники після використовують для того, щоб отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків користувача.

За останні два тижні було зареєстровано понад 30 тисяч нових сайтів, пов’язаних з коронавірусом. З яких 0,4% (131) були шкідливими та 9% (2777) були підозрілими. Тому дослідники закликають користувачів бути пильними:

при відвідуванні сайтів зі згадуванням в домені слів “corona” або “covid”;

при завантаженні файлів, назви яких включають слово “сorona” або пов’язані з вірусом слова;

при завантаженні файлів, отриманих електронною поштою, якщо в листі згадується коронавірус.

Наприклад, через те, що в зв’язку з пандемією COVID-19 значно зросла кількість передплатників Netflix, шахраї почали активніше здійснювати атаки з сайтів, що видають себе за цей стрімінговий сервіс.

“Більшість з цих сайтів були зареєстровані в останні місяці, включаючи домени, які використовують офіційну назва вірусу, дану Всесвітньою організацією охорони здоров’я (netflixcovid19s.com). Деякі з цих веб-сайтів пропонують варіанти оплати, намагаючись обманним шляхом отримати дані користувача та способи їх оплати”, — пояснили фахівці.

Експерти Check Point дали читачам кілька рекомендацій, які допоможуть не стати жертвою “коронавірусних” кібератак, а саме:

— звертайте увагу на орфографічні помилки в назвах сайтів та в поштових розсилках;

— будьте обережні з файлами, отриманими електронною поштою від невідомих відправників, особливо якщо при їх відкритті вас просять здійснити нетипову дію;

— переконайтеся, що ви замовляєте товари з офіційного магазину;

— остерігайтеся “спеціальних пропозицій”, наприклад “ексклюзивних ліків від коронавірусу”;

— переконайтеся, що ви використовуєте різні паролі для кожного додатка та кожного облікового запису.