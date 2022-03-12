Спеціалістам компанії "Київстар" вдалося провести необхідні ремонтні роботи та відновити мобільний зв'язок та інтернет у Сумах.

Про це сповістила прессекретарка компанії Ірина Леліченко.

За ніч фахівці усунули численні розриви ліній зв’язку (далі – ВОЛЗ) у районі Тростянця та “підняли” 146 базових станцій у Сумській області. Після цього обласний центр знову отримав доступ до необхідних комунікацій.

Також спеціалісти відновили роботу 10 базових станцій біля Маріуполя, проте через інтенсивні бойові дії навколо міста потрібно усунути розриви ВОЛЗ та повернути електропостачання.

Також складна ситуація у Чернігові та Мелітополі, де тривають бої та зафіксовано численні пошкодження ВОЛЗ.