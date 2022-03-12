Про це сповістила прессекретарка компанії Ірина Леліченко.
За ніч фахівці усунули численні розриви ліній зв’язку (далі – ВОЛЗ) у районі Тростянця та “підняли” 146 базових станцій у Сумській області. Після цього обласний центр знову отримав доступ до необхідних комунікацій.
Також спеціалісти відновили роботу 10 базових станцій біля Маріуполя, проте через інтенсивні бойові дії навколо міста потрібно усунути розриви ВОЛЗ та повернути електропостачання.
Також складна ситуація у Чернігові та Мелітополі, де тривають бої та зафіксовано численні пошкодження ВОЛЗ.
- Нагадаємо, 8 березня окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- До цього директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя було заміновано.
- Також мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.