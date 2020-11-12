Національний медичний університет ім. Богомольця відкликав лікарів-інтернів, які допомагали в боротьбі з коронавірусом, з лікарень для роботи до Call-центрів консультативної допомоги.

Про це свідчить указ проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олега Власенка, опублікований на сайті університету.

Згідно з документом, декани медичних факультетів №№ 1-4, стоматологічного та медико-психологічного факультетів мають забезпечити явку старших лаборантів кафедр факультетів (їх ПІБ вказані в додатку до указу) для “навчання алгоритму дій у сучасному телефонному форматі”.

Як уточнили співрозмовники #Букв, інтернів, які допомагали в лікарнях з хворими на COVID-19, перекинули волонтерами на Call-центр МОЗ.

Вони працюють по дев’ять годин на добу.