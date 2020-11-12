Про це свідчить указ проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олега Власенка, опублікований на сайті університету.
Згідно з документом, декани медичних факультетів №№ 1-4, стоматологічного та медико-психологічного факультетів мають забезпечити явку старших лаборантів кафедр факультетів (їх ПІБ вказані в додатку до указу) для “навчання алгоритму дій у сучасному телефонному форматі”.
Як уточнили співрозмовники #Букв, інтернів, які допомагали в лікарнях з хворими на COVID-19, перекинули волонтерами на Call-центр МОЗ.
Вони працюють по дев’ять годин на добу.
- Раніше повідомлялось, що студентів п’ятих та шостих курсів медичних університетів та лікарів-інтернів залучать до роботи з хворими на коронавірус. Однак їхню роботу контролюватимуть досвідчені лікарі.