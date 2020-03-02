Генеральним секретаріатом Інтерполу прийнято рішення про перегляд запиту Російської Федерації про оголошення в розшук і затримання колишнього командира "Айдара" і екс-народного депутата Сергія Мельничука.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Раніше повідомлялося, що колишнього командира батальйону “Айдар” та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

Як зазначив міністр, рішення про перегляд запиту РФ Інтерполом було прийнято після звернення Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

” Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було прийнято рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення у розшук і затримання С.Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст.3 Статуту організації. Дипломатичними каналами йде активна робота для того, щоб громадянин України С.Мельничук зміг повернутися додому”, – повідомив Аваков.

Крім цього він заявив, що Росія зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах українців.

“Чергову таку провокацію скоєно правоохоронними органами РФ відносно громадянина України С.Мельничука, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими звинуваченнями у нібито причетності до вбивства в квітні 2014 року у Ростовській області РФ” , – повідомив глава МВС України.

Також Аваков зазначив, що звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргену шток про необхідність вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ.