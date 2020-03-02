Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.
Раніше повідомлялося, що колишнього командира батальйону “Айдар” та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.
Як зазначив міністр, рішення про перегляд запиту РФ Інтерполом було прийнято після звернення Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
” Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було прийнято рішення про перегляд запиту РФ щодо оголошення у розшук і затримання С.Мельничука для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст.3 Статуту організації. Дипломатичними каналами йде активна робота для того, щоб громадянин України С.Мельничук зміг повернутися додому”, – повідомив Аваков.
Крім цього він заявив, що Росія зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах українців.
“Чергову таку провокацію скоєно правоохоронними органами РФ відносно громадянина України С.Мельничука, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими звинуваченнями у нібито причетності до вбивства в квітні 2014 року у Ростовській області РФ” , – повідомив глава МВС України.
Також Аваков зазначив, що звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргену шток про необхідність вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ.
- У 2015 році повідомлялося, що в Російській Федерації мають намір притягнути до кримінальної відповідальності 30 громадян України, в тому числі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього міністра оборони Валерія Гелетея, начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженко, ексголову Служби безпеки Валентина Наливайченка, командира дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України малому, ексгубернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, командирів українських націоналістичних батальонів “Айдар”, “Донбас”, “Дніпро” Сергія Мельничука, Семена Семенченка, Юрія Березу та інших за “геноцид” на Донбасі.