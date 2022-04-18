Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському журналісту Джейку Тапперу, яке вийшло в етері американського телебачення цієї неділі. У ньому він розповів про основні виклики, перед якими зараз постали Україна та світ у зв'язку з російською агресією.

Інтерв’ю вийшло в неділю на американському телеканалі CNN.

Україна не хоче віддавати свою східну територію: Зеленський заявив, що не відмовиться від східної частини країни, щоб припинити війну з Росією, а українські військові готові битися з військовими Москви на Донбасі в бою, котрий, за його словами, може вплинути на хід усієї війни.

Зеленський наголосив, що не має жодної довіри до російського військового керівництва та влади РФ загалом.

“Україна не має гарантії, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас, – продовжив він. – Тому для нас дуже важливо не дозволити їм стояти на своєму, тому що ця битва… вона може вплинути на хід усієї війни”, – сказав Зеленський.

На запитання Таппера, чи буде Україна переможцем у конфлікті, Зеленський відповів: “Так, звичайно, і буде”.

Що сталося з російським військовим кораблем “Москва “

Високопоставлений представник оборони США заявив у п’ятницю, що дві українські ракети “Нептун” вразили “Москву”. Проте Зеленський був скромним щодо того, яку роль у цьому зіграла Україна.

“Ми знаємо, що його більше немає. Для нас це – сильна зброя проти нашої країни, тому її затоплення не є трагедією для нас. Я хочу, щоб ви, решта людей, це усвідомили. Чим менше зброї Російська Федерація, яка напала на нашу країну, має, тим краще для нас. Тим вони менш спроможні. Це важливо”, – сказав він CNN.

Зеленський попередив, що Росія може застосувати ядерну або хімічну зброю

“Всі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не справжня інформація, але це може бути правда2, – сказав Зеленський, перейшовши на англійську, щоб підкреслити свою точку зору. – Треба думати – не боятися, а бути готовим. Але це питання – не до України, не лише до України, а й до всього світу, я думаю”.

Україні потрібна додаткова допомога

Президент України сказав, що 800 мільйонів доларів США додаткового фінансування, затвердженого Байденом минулого тижня, щоб відправити в Україну нову та більш досконалу зброю, були корисними, але все ще потрібно значно більше.

“Звичайно, нам потрібно більше. Але я радий, що він нам зараз допомагає, – сказав Володимир Зеленський. – Я відчуваю, що зараз у нас зрозуміліший діалог. Це був діалог, який мав деякі повороти. І не просто говорити. Це було дуже, дуже важко, тому що не так багато країн нам дійсно допомогли”.

Зеленський зазначив, що найважливішим фактором є швидкість передачі необхідної зброї в руки українських військ. Він відкинув деякі занепокоєння, які США та інші країни висловили щодо того, що українські солдати не навчені користовуватися частиної зброї, яку просить країна.

Зеленський розповів про жахи війни

“Подивіться, що сталося в Бучі. Зрозуміло, що це навіть не війна, це геноцид. Вони просто вбивали людей. Не солдатів – мирних людей. Просто розстрілювали людей на вулицях. Люди їздили на велосипедах, на автобусі чи просто гуляли вулицею. На вулицях лежали трупи”, – сказав президент України.

Відповідаючи на запитання про опубліковане раніше цього місяця відео, на якому українка знаходить тіло свого сина у криниці, Зеленський сказав: “Це найжахливіше, що я бачив у своєму житті”.

Він продемонстрував скорботу під час розмови про смерті, які спричинила війна в Україні, сказавши, що для нього “великий біль” бачити втрачені життя. Зеленського, багато членів родини якого загинули під час Голокосту, запитали, що він думає про те, що політики в усьому світі сказали “ніколи більше” у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, враховуючи те, що відбувається в його країні.

“Я не вірю всьому світу, — сказав він, розмовляючи англійською. — Ми не віримо словам. Після ескалації Росії ми не віримо своїм сусідам. Ми не віримо всьому цьому. Єдина віра – у себе, у свій народ, віра в наші Збройні Сили і віра в те, коли країни підтримують нас не лише своїми словами, а й діями”, – продовжив Зеленський. “І все. Ніколи знову. Справді, про це всі говорять, і все ж, як бачите, не всім вистачить сміливості”.