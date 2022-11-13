За вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України, як засвідчують дані Державної екологічної інспекції України, агресивні дії збройних сил РФ призвели до того, що 182 880 кв. м ґрунту забруднені шкідливими речовинами, понад 2 000 000 кв. м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів, 680 000 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря. Також внаслідок вторгнення держави-терориста 23 286 га українських лісів були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

Громадська організація UAnimals створила петицію, в якій закликає Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав – партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти РФ, підтримати відновлення екологічної безпеки України та її навколишнє середовище, а також допомогти у поновленні української екосистеми.

Завдяки, власне, висвітленню глобальної катастрофи навмисного знищення флори та фауни з боку окупантів, 7 листопада Україна вперше в історії представила свій павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату.

На головні запитання стосовно екоциду, що вчиняє Російська Федерація #Буквам відповів засновник гуманістичного руху “UAnimals”, співзасновник та керівний партнер агенції “Gres Todorchuk”, ініціатор створення МФО “Гуманна країна” — Олександр Тодорчук.

— Як оцінити масштаби глобальної загрози харчовій безпеці світу через російське вторгнення в Україну?

— Масштаби загрози харчової безпеки світу надзвичайно великі, тому що Україна в цьому питанні є одним з важливих елементів у забезпеченні планети продукцією. Станом на листопад, за приблизними підрахунками понад 9 мільйонів людей у світі можуть померти від голоду через те, що Росія веде повномасштабну війну в Україні. Ця проблема дійсно надзвичайно велика!

— За даними UAnimals близько 6 млн свійських тварин загинуло під час повномасштабної війни. Що відомо про це більш детально?

— Маю сказати про те, що Росія вчиняє в Україні екоцид та екотероризм, цілеспрямовано знищує все живе, в тому числі, що стосується сільськогосподарських тварин. Через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян велика кількість тварин, як свійських диких, так і домашніх масово гинуть. На мою особисту думку, цифри, які фігурують в офіційних джерелах стосовно смертей тварин через дії РФ є навіть заниженим, лише й тому, що в багатьох регіонах підрахувати їх кількість наразі неможливо.

— Чи можемо ми прослідкувати, що нині відбувається на окупованих територіях — у 8 заповідниках та 12 національних природних парків, що під контролем РФ?

— Загалом за статистикою близько 20% природоохоронних територій знаходиться в зоні ведення бойових дій в Україні, ще деякі окуповані та не мають жодних інструментів для забезпечення тварин, для їхнього порятунку. UAnimals намагається допомагати, в тому числі й фінансово, наскільки це можливо притулками, заповідникам, що опинились під тимчасовим контролем ворога. Ми на постійному безперервному зв’язку з Асканією Новою, яка є унікальним заповідником — там ситуація жахлива. На жаль, загроз життю для тварин та флори наразі декілька: безпосередньо війна та обстріли, які вчиняє Росія та проблема забезпечення, яке на деяких територіях ускладнюється, десь навіть унеможливлюється, тому тварини ризикують померти від голоду й відсутності їжі.

— Чи можемо ми бодай приблизно порахувати збитки, що нанесла РФ природі нашої країни?

— Україна й незалежні експерти нещодавно підрахували, що збитки налічують понад трильярд (1000000000000) гривень. Але ж знов-таки оскільки оцінити цей масштаб на сьогодні складно у повному обсязі, я впевнений, що ця сума значно більше.

— Чи є надія, що РФ дійсно буде притягнута до відповідальності за всі скоєні екозлочини на території України?

— Надія є завжди. Щобільше, я впевнений що так буде! По-перше, за екоцид, який вчиняє Росія маюють бути введені додаткові санкції, що мають вплинути на них вже прямо зараз. По-друге, після перемоги України ми маємо ставати питання репарацій, питання відшкодування хоча б того, що можливо відшкодувати в екологічній шкоді. Будемо боротися до останнього! Власне тому UAnimals запустили міжнародну компанію “Stop ecocide Ukraine” для того, аби кожен російський злочинець був притягнутий до відповідальності й покарання.

— Які зараз санкції пропонує запровадити проти Росії українське суспільство, що підписує петиції до ООН? Чи зможуть ці санкції якось вплинути на дії держави-терористи, зупинити надалі скоєння злочинів проти природи?

— Треба розуміти, що санкції зупинити одномоментно не можуть, але можуть максимально ускладнити функціонування держави-терориста та зупинити прибутки, які надходять в Росію з інших країн. На сьогодні в першу чергу мова має йти про припинення будь-яких торговельних відносин з РФ, надання або отримання послуг. Абсолютно кожна країна, кожна людина, яка щось купує або споживає від Росії прямим чином спонсорує цей екотероризм.

— Як фактично триватиме відновлення України — ґрунтів, що забруднені шкідливими речовинами, вигорілих лісів та степових зон, значного забруднення повітря?

— Нині дати відповідь складно. Відновлення триватимуть десятиліттями, є певні моменти, коли регенерація або відродження природи неможливі. Думаю, що наші діти й онуки ще будуть стикатися з проблемами пов’язаними з екоцидом, які безпрецедентно продовжує вчиняти Росія й сьогодні.

Підписати петицію можна тут:

https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment