Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки Наталії Мосейчук в інтерв'ю за підсумками перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Інтерв’ю проходило в ефірі телеканалу 1+1.

#Букви зібрали основні тези, які висловив Володимир Зеленський:

1. Президент України не виключає можливості проведення референдуму стосовно статусу Донбасу. Ба більше, те ж стосується також Криму та припинення війни загалом. Всеукраїнський референдум все ще стоїть на порядку денному Офісу президента.

2. Зеленський стверджує, що в Україні немає дефіциту енергоносіїв, а періодичні знеструмлення або відсутність опалення – то радше винятки. Президент пообіцяв, що віялових відімкнень не буде.

3 “Ми в теплі, в добрі будемо завжди, навіть коли дуже холодно”

4. Україна продовжує свій шлях до НАТО та робить усе можливе задля членства в альянсі.

5. Джо Байден наголошував, що питання членства в НАТО можуть вирішувати лише українці та країни-члени Північноатлантичного альянсу.

6. Українці також винні у вседозволеності Росії – бо “ми самі творимо культ”, переконуючи агресора в його ж силі.

7. Президент України відмовився обговорювати тему “державного перевороту”, яку він анонсував 26 листопада під час великого пресмарафону.

8. Зеленський заявив, що питання перемовин з так званими лідерами “Л/ДНР” не розглядалося ні під час розмови з президентом США Джо Байденом, ні загалом.

9. Путін пообіцяв Байдену, що широкомасштабної війни не буде.