Інтерв’ю проходило в ефірі телеканалу 1+1.
#Букви зібрали основні тези, які висловив Володимир Зеленський:
1. Президент України не виключає можливості проведення референдуму стосовно статусу Донбасу. Ба більше, те ж стосується також Криму та припинення війни загалом. Всеукраїнський референдум все ще стоїть на порядку денному Офісу президента.
2. Зеленський стверджує, що в Україні немає дефіциту енергоносіїв, а періодичні знеструмлення або відсутність опалення – то радше винятки. Президент пообіцяв, що віялових відімкнень не буде.
3 “Ми в теплі, в добрі будемо завжди, навіть коли дуже холодно”
4. Україна продовжує свій шлях до НАТО та робить усе можливе задля членства в альянсі.
5. Джо Байден наголошував, що питання членства в НАТО можуть вирішувати лише українці та країни-члени Північноатлантичного альянсу.
6. Українці також винні у вседозволеності Росії – бо “ми самі творимо культ”, переконуючи агресора в його ж силі.
7. Президент України відмовився обговорювати тему “державного перевороту”, яку він анонсував 26 листопада під час великого пресмарафону.
8. Зеленський заявив, що питання перемовин з так званими лідерами “Л/ДНР” не розглядалося ні під час розмови з президентом США Джо Байденом, ні загалом.
9. Путін пообіцяв Байдену, що широкомасштабної війни не буде.
- Нагадаємо, за підсумками розмови президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня зрозуміло, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу “ніяких рішень чи дискусій про Україну без України”.
- В Адміністрації Байдена не впевнені, чи зможе Україна підписати угоду про членство в Північноатлантичному альянсі в найближчі десять років.
- Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.