За словами речника державного департаменту США Неда Прайса, американська сторона продовжує розслідувати інцидент із американським безпілотником MQ-9 і російським винищувачем Су-27 у Чорному морі й допускає, що він стався ненавмисно.

Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення.

“Може, інцидент був ненавмисним і це просто був результат глибокої некомпетентності одного з російських пілотів. Проте це не має значення, оскільки важливо те, що сталося насправді: російський літак збив американський літальний апарат, що могло б спричинити набагато більший інцидент, якби не сприятливі погодні умови”, – прокоментував Прайс.

Крім того, у середу, 15 березня, Москва попередила Вашингтон триматися подалі від її повітряного простору після інциденту.

Як повідомляли #Букви, європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон.

Варто зазначити, що, коментуючи випадок з російським винищувачем та американським безпілотним літальним апаратом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що “Сполучені Штати будуть продовжувати літати там, де дозволяє міжнародне право”.