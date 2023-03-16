Про це сповіщає Reuters.
Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення.
“Може, інцидент був ненавмисним і це просто був результат глибокої некомпетентності одного з російських пілотів. Проте це не має значення, оскільки важливо те, що сталося насправді: російський літак збив американський літальний апарат, що могло б спричинити набагато більший інцидент, якби не сприятливі погодні умови”, – прокоментував Прайс.
Крім того, у середу, 15 березня, Москва попередила Вашингтон триматися подалі від її повітряного простору після інциденту.
Як повідомляли #Букви, європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон.
Варто зазначити, що, коментуючи випадок з російським винищувачем та американським безпілотним літальним апаратом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що “Сполучені Штати будуть продовжувати літати там, де дозволяє міжнародне право”.
- У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.
- Сполучені Штати Америки та РФ 15 березня посилили свою конфронтаційну риторику через зіткнення російського військового літака та американського безпілотника на Чорним морем. Безпілотник впав поблизу українського Кримського півострова, який Кремль незаконно анексував у 2014 році.