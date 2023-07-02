Інцидент з піснею Лепса у кафе на Київщині: адміністрація закладу заявила, що «не прослідкувала» за музикою

Джерело: пресслужба закладу/Instagram

Скандал виник у селі Погреби. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, але вони відреагували агресивно.

За даними офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (позивний “Штірліц”), двоє людей виконували пісню Григорія Лепса. Після зауваження жінку, яка попросила перестати співати російського виконавця, адміністрація закладу вигнала.

Одначе, адміністрація закладу опублікувала офіційну позицію, перепросили за поведінку відвідувачів та запевнили, що музику принесли з собою гості.

“Ми вибачаємося за відео з піснею лепса і хочемо його спростувати, бо все не так було як вам це показали. В нас закладі музики нашої немає з 24.02.22.

На території заклада є окремі доміки і зали, люди на відео замовили у нас банкет в окремому залі і принесли туди свою музику, персонал відвідувачі не викликали, тому ми не прослідкували, що за музика грала, за що дуже шкодуємо… КОНФЛІКТ БУВ МІЖ ВІДВІДУВАЧАМИ ЗАКЛАДУ. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ТАМ НЕ ПРИСУТНЯ.

Ми розуміємо, ми мали прослідкувати, але ми не взмозі слідкувати за кожним відвідувачем. Ми не підтримуємо країну агресора, як більшість людей про це подумали і з перших днів війни заклад зі всі сил допомагав і допомагає ЗСУ.

СЛАВА УКРАЇНІ!! ГЕРОЯ СЛАВА!!”, – мовиться у дописі.