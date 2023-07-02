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Інцидент з піснею Лепса у кафе на Київщині: адміністрація закладу заявила, що «не прослідкувала» за музикою

На Київщині в одному з закладів стався інцидент через виконання пісні російського співака Григорія Лепса. Адміністрація закладу перепросила за те, що, "не прослідкувала" за усіма відвідувачами та запевнила у своїй патріотичній позиції.

Неділя, 2 липня 2023, 18:57
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Джерело: пресслужба закладу/Instagram

Скандал виник у селі Погреби. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, але вони відреагували агресивно.

За даними офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (позивний “Штірліц”), двоє людей виконували пісню Григорія Лепса. Після зауваження жінку, яка попросила перестати співати російського виконавця, адміністрація закладу вигнала.

“Ви заважаєте моєму закладу. Вийдіть”, — каже жінці адміністраторка.

Одначе, адміністрація закладу опублікувала офіційну позицію, перепросили за поведінку відвідувачів та запевнили, що музику принесли з собою гості.

“Ми вибачаємося за відео з піснею лепса і хочемо його спростувати, бо все не так було як вам це показали. В нас закладі музики нашої немає з 24.02.22.

На території заклада є окремі доміки і зали, люди на відео замовили у нас банкет в окремому залі і принесли туди свою музику, персонал відвідувачі не викликали, тому ми не прослідкували, що за музика грала, за що дуже шкодуємо… КОНФЛІКТ БУВ МІЖ ВІДВІДУВАЧАМИ ЗАКЛАДУ. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ТАМ НЕ ПРИСУТНЯ.

Ми розуміємо, ми мали прослідкувати, але ми не взмозі слідкувати за кожним відвідувачем. Ми не підтримуємо країну агресора, як більшість людей про це подумали і з перших днів війни заклад зі всі сил допомагав і допомагає ЗСУ.

СЛАВА УКРАЇНІ!! ГЕРОЯ СЛАВА!!”, – мовиться у дописі.

У пресслужбі також додали, що нині “люди тільки чекають” на скандал, тож несуть багато негативу не розібравшись. Адміністрація наголосила, що кафе “Дубровка” “багато раз допомагала ЗСУ, і возила гуманітарну допомогу в Херсонську та Донецьку області, допомагала бійцям у шпиталі, і завжди гостинно зустрічала військових. У кожного з персоналу також є рідні які воюють, близькі люди, друзі, зазначили у дописі.

Нагадаємо, правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили і задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол (ч. 1 ст. 155 КУпАП).

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