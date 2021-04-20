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Інцидент з українським прапором у ПАРЄ: «ЄС» обурена проявами неповаги та подвійних стандартів

Партія “Європейська Солідарність” звернулася до віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олександра Мережка та голови української делегації Марії Мезенцевої через інцидент з Олексієм Гончаренком, виступ якого перервали через демонстрацію українського прапора.

Вівторок, 20 квітня 2021, 15:28

Про це написала співголова фракції “ЄС” у Верховній Раді Ірина Геращенко у Facebook.

Зазначається, що “ЄС” вимагає негайно звернути увагу президента Асамблеї Хендріка Демса щодо неприпустимості подвійних стандартів і упередженого ставлення до членів цієї організації. 

“Сьогодні відбувся ганебний інцидент, коли нашому колезі Олексію Гончаренку відключили мікрофон під час виступу тільки за правду про війну на Донбасі та прострелений український прапор. Примітно, що під час виступу вірменської делегації, які тримали в руках фото для візуалізації своїх слів, ніхто не вимикав їх мікрофони”, – зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що українська делегація повинна жорстко відреагувати на подібні прояви неповаги та подвійних стандартів. 

“Якщо залишити цей інцидент без реакції – не дивуйтеся потім, коли українську делегацію там взагалі ігноруватимуть. У попередні роки ми б ніколи не допустили подібного ставлення”, – додала Геращенко.

Нагадаємо, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Демс перервав виступ депутата Верховної Ради та члена української делегації Олексія Гончаренка через демонстрацію українського прапора.

На відео видно, що Демс вимкнув мікрофон Гончаренка після того, як він продемонстрував прапор з Донбасу. Однак нардеп все ще продовжував свій виступ. Тоді президент ПАРЄ нагадав йому про можливість введення дисциплінарних санкцій.

  • 19 квітня у Страсбурзі розпочалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 22 квітня. Весняна сесія пройде в гібридному форматі, тобто частина засідань буде в форматі відео-конференції. До делегатів звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель. Українська делегація бере участь у сесії очно.
Теги: Європейська солідарність, Ірина Геращенко, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Олексій Гончаренко

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