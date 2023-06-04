Адміністрація пляжно-розважального комплексу "Poolandbeach", до якого не пустили військовослужбовця через його зовнішній вигляд, зокрема форму, яка "могла налякати відвідувачів", вибачилася перед ним та запропонувала "бонус".

Джерело: пресслужбу закладу в Instagram.

Як повідомляли #Букви, 1 червня, у Запоріжжі українського військового не впустили до пляжно-розважального комплексу “Poolandbeach”, бо він був у формі, чим “міг налякати людей”.

На запитання військового ЗСУ, чому йому не можна зайти на територію комплексу, працівниця закладу відповіла, що він “може налякати відвідувачів”.

“Ви прийшли до нас у військовій формі. У нас відпочиває 140 дітей у комплексі. Це може трохи відволікти чи злякати їхніх батьків. Я розумію, що в нас йде війна, але ми не пускаємо у формі”, – заявила працівниця комплексу.

Чоловік вирішив перепитати, з якої причини військовослужбовцям не можна заходити на територію комплексу. Жінка відповіла, що не пускають лише у військовій формі.

Водночас на сторінці в Instagram комплексу з’явився допис із спростуванням інформації про заборону відвідувати заклад у військовій формі. Зазначено, що адміністраторка “некоректно висловилася”.

У коментарях під дописом користувачі гнівно відреагували на цей інцидент, заявивши, що заклад необхідно зачинити. Також вони були здивовані, що у підсумку комплекс не вибачився перед військовим.

Згодом на сторінці комплексу з’явився ще один допис із вибаченнями перед військовослужбовцем. Крім того, адміністрація оголосила, що протягом місяця безкоштовно обслуговуватиме та пригощатиме дітей військових.

“Адміністрація закладу зв’язалася з військовослужбовцем, який не зміг випити кави з вини комплексу, і принесла свої щирі вибачення за вчорашню ситуацію. Військовий прийняв наші вибачення, за його словами – претензій та образ до комплексу Pool&Beach не має. Також для всіх дітей військовослужбовців на червень вводимо безкоштовний вхід. Кава на ці вихідні військовослужбовцям безплатна”, – йдеться в повідомленні.