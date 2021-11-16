Інвестиційний банк JPMorgan Chase подав до суду на компанію Tesla через "грубе порушення умов контракту". Від компанії Ілона Маска вимагають виплатити компенсацію розміром понад 162 мільйони доларів, без урахування відсотків та судових витрат.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

JPMorgan подав спеціальну скаргу до федерального суду Мангеттену (Нью-Йорк, США). Виявилося, що у 2014 році компанія Tesla продала банку варант, який можна реалізувати, якщо вартість акцій компанії на момент закінчення строку варанта (в червні — липні 2021 року) буде вищою, ніж коли акції було придбано.

До слова, варант — це особливий вид цінних паперів, який дає можливість пред’явнику придбати певну кількість акцій за встановленою ціною.

У 2018 році банк скоректував ціну, за яку міг купувати акції, бо тоді Маск опублікував твіт про акції по 420 доларів. У JPMorgan переконані, що мали на це право та пояснили рішення тим, що покликані зберегти справедливу ринкову вартість цінних паперів на фоні економічного ефекту від чергового резонансного оголошення мільярдера.

Пізніше Маск відмовився від ідеї продавати акції за названою ціною, але банк вже скоректував значення на користь збільшення. З того часу вартість акцій компанії зросла майже в десять разів.

Тепер, після чергового оголошення Маском про продаж частини акцій компанії, в JPMorgan заявили, що, за умовами контракту, Tesla мала передати їм або частину акцій або заплатити готівкою.

Стосовно цього в судовому позові йдеться:

“Попри те, що коректування JPMorgan були раціональними та прописаними у контракті, Tesla відмовилася повністю виплатити те, що вона винна JPMorgan”.

У Tesla на це відповіли, що коректування банку були “невиправдано швидкими”, а фінустанова просто намагалася скористатися волатильністю акцій компанії.