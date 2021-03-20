За оцінками Bank of America, кожен $1 млрд, що надходить в біткоїни, споживає стільки ж енергії, скільки 1,2 млн автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Інвестиції Tesla у криптовалюту еквівалентні викидам 1,8 млн автомобілів з ДВЗ.

Про це повідомляють видання Business Insider та Yahoo Finance UK.

Напередодні Wby Bank of America опублікував дослідження щодо екологічного, соціального та інших впливу біткоїну.

За оцінками експертів, сьогодні споживання енергії мережі криптовалюти можна порівняти зі споживанням великих корпорацій на кшталт American Airlines, яка обслуговує понад 200 мільйонів пасажирів на рік.

Також споживання мережі можна порівняти з невеликою країни на кшталт Греція. Ще у 2019 році річне споживання біткоїну порівнювали втричі меншою за площею Швейцарією.

Вуглецевий слід біткоїнів безпосередньо пов’язаний з ціною. У міру зростання ціни ростуть і пов’язані з цим викиди, оскільки в мережу втягується все більше “майнерів”. А цьогоріч криптовалюта встановила рекорд вартості — понад 58 тисяч доларів — який досі тримається.

Згідно з оцінками звіту Bank of America, кожен 1 мільярд доларів, що надходить в біткоїн, споживає стільки ж енергії, скільки 1,2 млн автомобілів.

“Одна покупка біткоїнів за ціною близько $50 тисяч має вуглецевий слід в 270 тонн, що еквівалентно [виготовленню] 60 автомобілів з ДВЗ”, — йдеться звіті.

Кореспондент Yahoo Finance UK Оскар Вільямс-Грут звернув увагу на те, що в біткоїн серед інших інвестувала компанія-виробник електрокарів Tesla, яка позиціює себе як екологічний новатор.

Минулого місяця Tesla оголосила про інвестиції в біткоїн на суму 1,5 мільярда доларів. За оцінками Bank of America, вуглецевий слід цієї інвестиції буде еквівалентний 1,8 млн автомобілів.