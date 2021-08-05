Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Vanguard, в якій працює близько 16 500 людей в США, заявила, що вакцини “кращий спосіб” зупинити поширення COVID-19, і настійно рекомендувала персоналу вакцинуватися.
Працівники повинні зробити щеплення до жовтня. Люди, які вакцинувалися раніше, також братимуть участь в програмі.
Ця пропозиція говорить про різні підходи, які компанії США використовують до вакцинації, оскільки більш агресивний штам коронавірусу Delta поширюється по всій країні.
Деякі компанії, такі як Microsoft і Google, вимагають, щоб всі співробітники отримували щеплення.
Інші, такі як Walmart і Uber, попросили керівництво, а не рядових співробітників, пройти вакцинацію, в той час як у таких компаній, як Amazon і Apple, взагалі немає політики щодо щеплень.
- Раніше повідомлялось, що співробітникам і клієнтам гіганта з Волл-стріт Morgan Stanley буде заборонено входити в його нью-йоркські офіси, якщо вони не будуть повністю вакциновані проти COVID-19.