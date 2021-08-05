Vanguard, одна з провідних інвестиційних компаній в світі, заплатить своїм вакцинованим працівникам по 1000 доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Vanguard, в якій працює близько 16 500 людей в США, заявила, що вакцини “кращий спосіб” зупинити поширення COVID-19, і настійно рекомендувала персоналу вакцинуватися.

Працівники повинні зробити щеплення до жовтня. Люди, які вакцинувалися раніше, також братимуть участь в програмі.

Ця пропозиція говорить про різні підходи, які компанії США використовують до вакцинації, оскільки більш агресивний штам коронавірусу Delta поширюється по всій країні.

Деякі компанії, такі як Microsoft і Google, вимагають, щоб всі співробітники отримували щеплення.

Інші, такі як Walmart і Uber, попросили керівництво, а не рядових співробітників, пройти вакцинацію, в той час як у таких компаній, як Amazon і Apple, взагалі немає політики щодо щеплень.