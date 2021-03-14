Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на судові документи.
Позов був поданий до суду штату Делавер. Крім Маска, відповідачем за позовом виступає рада директорів компанії Tesla.
Позивач – інвестор Tesla Чейз Герріті – наполягає, що своїми твітами Маск порушує умови угоди, укладеної в 2018 році з Комісією з цінних паперів США (SEC). Відповідно до цієї угоди, Маск повинен попередньо погоджувати свої дії в соціальних мережах.
На думку позивача, “безладні” твіти Маска і нездатність ради директорів Tesla забезпечити дотримання ним умов угоди із SEC призвели до того, що акціонери зазнали збитків в мільярди доларів.
У позові наводяться кілька постів Маска в Twitter.
Наприклад, 1 травня 2020 року підприємець написав, що ціна акцій Tesla “занадто висока”. Тоді це призвело до падіння ринкової вартості Tesla більш ніж на $13 млрд.
Позивач наголошує, що дії Маска і бездіяльність ради директорів завдали “істотного фінансового збитку”, який повинен бути відшкодований.
Як відомо, в 2018 році Ілон Маск написав у Twitter, що він нібито планує зробити Tesla приватною і викупить всі акції по 420 доларів. Це повідомлення стало приводом запідозрити підприємця в шахрайстві з метою вплинути на курс акцій.
Комісія з цінних паперів США дійшла висновку, що слова про плани викупу акцій були безпідставними, а Маск ввів інвесторів в оману. Підприємець зміг домовитися з регулятором, погодившись залишити посаду голови ради директорів компанії.
У рамках врегулювання Маск і компанія Tesla виплатили по $20 млн штрафу.