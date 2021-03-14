Один із інвесторів автовиробника Tesla подав до суду на очільника компанії Ілона Маска через його "безладні" твіти, які завдали "значної шкоди".

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на судові документи.

Позов був поданий до суду штату Делавер. Крім Маска, відповідачем за позовом виступає рада директорів компанії Tesla.

Позивач – інвестор Tesla Чейз Герріті – наполягає, що своїми твітами Маск порушує умови угоди, укладеної в 2018 році з Комісією з цінних паперів США (SEC). Відповідно до цієї угоди, Маск повинен попередньо погоджувати свої дії в соціальних мережах.

На думку позивача, “безладні” твіти Маска і нездатність ради директорів Tesla забезпечити дотримання ним умов угоди із SEC призвели до того, що акціонери зазнали збитків в мільярди доларів.

У позові наводяться кілька постів Маска в Twitter.

Наприклад, 1 травня 2020 року підприємець написав, що ціна акцій Tesla “занадто висока”. Тоді це призвело до падіння ринкової вартості Tesla більш ніж на $13 млрд.

Позивач наголошує, що дії Маска і бездіяльність ради директорів завдали “істотного фінансового збитку”, який повинен бути відшкодований.

Як відомо, в 2018 році Ілон Маск написав у Twitter, що він нібито планує зробити Tesla приватною і викупить всі акції по 420 доларів. Це повідомлення стало приводом запідозрити підприємця в шахрайстві з метою вплинути на курс акцій.

Комісія з цінних паперів США дійшла висновку, що слова про плани викупу акцій були безпідставними, а Маск ввів інвесторів в оману. Підприємець зміг домовитися з регулятором, погодившись залишити посаду голови ради директорів компанії.

У рамках врегулювання Маск і компанія Tesla виплатили по $20 млн штрафу.