Британський фонд Abri Advisors, який володіє частиною акцій CD Projekt, направив компанії лист з вимогою звільнити керівництво студії через велику кількість помилок у грі Cyberpunk 2077.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Представники Abri Advisors висловили невдоволення рішеннями студії CD Projekt і особисто її керівника Адама Кічінського і його заступника Марчіна Івінського за останні 12 місяців і вказали на велику кількість помилок у веденні бізнесу з боку керівників. Якщо польська компанія відмовиться звільняти їх, фонд звернеться до інших інвесторів з пропозицією замінити учасників ради директорів студії.

За даними Bloomberg, з моменту релізу Cyberpunk 2077 вартість акцій CD Projekt зменшилася на 57%, тобто на 6 мільярдів доларів. Причиною такого падіння став поганий технічний стан гри на момент випуску і видалення її з PS Store, а також публікація планів щодо зміни політики у розробці ігор від CDPR.

Крім зміни керівництва, Abri Advisors також хоче дізнатися, як CD Projekt збирається відновити репутацію. При цьому інвестори, швидше за все, не зможуть змусити компанію виконати свої умови. Щоб переобрати раду директорів, потрібна згода власників 60% акцій, водночас частка в як мінімум 34% належить Кічінському та його братові.

Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.