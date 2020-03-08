Про це сказано в аналітичному звіті для інвесторів, повідомляє “Європейська правда”.
Стверджується, що після заміни уряду в Україні зріс ризик для безперешкодної співпраці з МВФ.
“Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році”, – сказано в звіті.
Також в компанії вважають, що ключовим наслідком перестановок в уряді є ризик політики популізму замість структурних реформ, а також повернення контролю олігархів над прийняттям політичних рішень.
“Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України, хоча б доти, доки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну”, – йдеться в звіті компанії.
Водночас у Concordе Capital не виключають можливість швидкої угоди України з МВФ.
“Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації “Приватбанку”, шанс на угоду буде”, – сказано в звіті.