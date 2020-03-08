Компанія Concordе Capital радить уникати вкладень в державні облігації України, поки не надійде позитивне повідомлення від Міжнародного валютного фонду.

Про це сказано в аналітичному звіті для інвесторів, повідомляє “Європейська правда”.

Стверджується, що після заміни уряду в Україні зріс ризик для безперешкодної співпраці з МВФ.

“Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році”, – сказано в звіті.

Також в компанії вважають, що ключовим наслідком перестановок в уряді є ризик політики популізму замість структурних реформ, а також повернення контролю олігархів над прийняттям політичних рішень.

“Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України, хоча б доти, доки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну”, – йдеться в звіті компанії.

Водночас у Concordе Capital не виключають можливість швидкої угоди України з МВФ.

“Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації “Приватбанку”, шанс на угоду буде”, – сказано в звіті.