Під час зустрічі прем'єр-міністра України з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan визначено найперспективніші напрямки інвестування в Україну. Серед них – енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології та відновлення інфраструктури.

Про це написав Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Уряд створює максимально сприятливе інвестиційне середовище: скасовує зайві ліцензії та дозволи, мінімізує вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.

Зазначено, що при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який вже зараз супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму 1,35 млрд доларів.

“Крім того, працюємо над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з MIGA групи Світового банку”, – запевнив Шмигаль.

Повідомляється, що за підсумками зустрічі Мінекономіки та JP Morgan укладено Меморандум про взаєморозуміння. “Переконаний, це сприятиме поглибленню нашої співпраці на шляху масштабного відновлення України”, – резюмував прем’єр-міністр.