Про це написав Денис Шмигаль в Telegram.

Фото: t.me/Denys_Shmyhal

За його словами, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Уряд створює максимально сприятливе інвестиційне середовище: скасовує зайві ліцензії та дозволи, мінімізує вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.

Зазначено, що при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який вже зараз супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму 1,35 млрд доларів.

“Крім того, працюємо над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з MIGA групи Світового банку”, – запевнив Шмигаль.

Повідомляється, що за підсумками зустрічі Мінекономіки та JP Morgan укладено Меморандум про взаєморозуміння. “Переконаний, це сприятиме поглибленню нашої співпраці на шляху масштабного відновлення України”, – резюмував прем’єр-міністр.