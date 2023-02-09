Про це написав Денис Шмигаль в Telegram.
За його словами, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Уряд створює максимально сприятливе інвестиційне середовище: скасовує зайві ліцензії та дозволи, мінімізує вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.
Зазначено, що при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який вже зараз супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму 1,35 млрд доларів.
“Крім того, працюємо над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з MIGA групи Світового банку”, – запевнив Шмигаль.
Повідомляється, що за підсумками зустрічі Мінекономіки та JP Morgan укладено Меморандум про взаєморозуміння. “Переконаний, це сприятиме поглибленню нашої співпраці на шляху масштабного відновлення України”, – резюмував прем’єр-міністр.
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