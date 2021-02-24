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Інженер NASA залишив таємне послання на парашуті марсоходу Perseverance

Гігантський парашут, який допомагав марсоходу Perseverance NASA приземлятися на Марс, містив секретне послання.

Середа, 24 лютого 2021, 18:33

Про це повідомляє AP

Відомо, що послання зашифрував інженер Ян Кларк, який брав участь у відправленні марсоходу на Червону планету. 

Чоловік за допомогою двійкового коду, помаранчевих і білих смуг зашифрував у 21-метровому парашуті фразу “Dare Mighty Things” (Зважитися на велике, – ред.), а також GPS-координати штаб-квартири місії в Лабораторії реактивного руху.

Кларк розповів, що лише 6 осіб знало про його послання. Вони навмисно  не розповідали про шифр до того часу, поки не з’являться чіткі зображення парашуту.

До речі, ентузіасти доволі швидко розгадали зашифровану фразу та почали ділитися нею у соцмережах.

Зазначимо, що фраза “Dare Mighty Things” вибрана не випадково. Це рядок із відомої промови американського президента Теодора Рузвельта.

Як повідомлялося, 18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань більше ніж 400 мільйонів кілометрів від Землі. 20 лютого Perseverance надіслав свої перші фотографії з Марсу. 

  • Про те, що потрібно знати про ровер Perseverance та його місію, спрямовану на пошуки свідчень існування на Марсі життя, в матеріалі.
Теги: послання, Perseverance NASA, марсохід, шифр, Марс

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