Про це повідомили на сторінці прокуратури Києва в Facebook.
У серпні-вересні 2018 він, використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливі програми на ноутбуки, які застосовувалися для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та Дата-центру судової адміністрації.
“Надалі він маскував це програмне забезпечення та його автоматичний запуск разом з операційною системою”, – йдеться в повідомленні.
Інженеру висунули звинувачення в незаконній купівлі та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та поширення шкідливого програмного забезпечення.
Санкція статті передбачає 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Справу передали до суду.
- У вересні директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що в його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування.