Інженер відділення ДП "Інформаційні судові системи" три місяці таємно записував аудіо в приміщеннях Державної судової адміністрації України.

Про це повідомили на сторінці прокуратури Києва в Facebook.

У серпні-вересні 2018 він, використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливі програми на ноутбуки, які застосовувалися для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та Дата-центру судової адміністрації.

“Надалі він маскував це програмне забезпечення та його автоматичний запуск разом з операційною системою”, – йдеться в повідомленні.

Інженеру висунули звинувачення в незаконній купівлі та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та поширення шкідливого програмного забезпечення.

Санкція статті передбачає 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Справу передали до суду.