Інженери компанії Google не можуть до кінця пояснити, які існують параметри конфіденційності пошуковика, а також - яким чином може здійснюватися стеження за користувачами через геопозицію.

Про це повідомляє АР.

Як відомо, в 2018 році в АР вийшло розслідування, яке свідчить про те, що Google стежив за користувачами, які не давали на це згоди. Після цього було опубліковано документи, що підтверджують факт шахрайства з боку компанії.

Тепер видання отримало в своє розпорядження внутрішню переписку інженерів Google. Її суть в тому, що співробітники Google не до кінця розбираються в налаштуваннях конфіденційності пошукової системи і не можуть пояснити – наскільки можливе стеження за користувачами.

У листуванні інженери Google стурбовані тим, як корпорація відстежувала пересування користувачів, коли розслідування Associated Press (за 2018 рік) показало способи стеження за людьми. В опублікованому листуванні приховано адреси, з яких писали інженери, а також приховано листи, в яких інженери вказали на те, що Google дійсно таємно збирав інформацію про користувачів.

Після гучного розслідування інженери почали скаржитися на інтерфейс сервісів Google. Вони писали, що він влаштований так, як ніби спеціально заплутує користувачів в налаштуваннях конфіденційності.

“Я згоден … Відключення розташування повинно означати відключене розташування; без винятку для тих чи інших випадків”, – пише співробітник Google.

Вони вказували, що в Google погано пояснюють користувачам умови збору персональних даних та навіть збивають їх з пантелику.

Це підтвердив позивач, генеральний прокурор Арізони Марк Брнович.

“Навіть високопоставлені співробітники Google не розуміють, в яких випадках компанія збирає дані про місцезнаходження”, – зазначив він.