Про це повідомляє АР.
Як відомо, в 2018 році в АР вийшло розслідування, яке свідчить про те, що Google стежив за користувачами, які не давали на це згоди. Після цього було опубліковано документи, що підтверджують факт шахрайства з боку компанії.
Тепер видання отримало в своє розпорядження внутрішню переписку інженерів Google. Її суть в тому, що співробітники Google не до кінця розбираються в налаштуваннях конфіденційності пошукової системи і не можуть пояснити – наскільки можливе стеження за користувачами.
У листуванні інженери Google стурбовані тим, як корпорація відстежувала пересування користувачів, коли розслідування Associated Press (за 2018 рік) показало способи стеження за людьми. В опублікованому листуванні приховано адреси, з яких писали інженери, а також приховано листи, в яких інженери вказали на те, що Google дійсно таємно збирав інформацію про користувачів.
Після гучного розслідування інженери почали скаржитися на інтерфейс сервісів Google. Вони писали, що він влаштований так, як ніби спеціально заплутує користувачів в налаштуваннях конфіденційності.
“Я згоден … Відключення розташування повинно означати відключене розташування; без винятку для тих чи інших випадків”, – пише співробітник Google.
Вони вказували, що в Google погано пояснюють користувачам умови збору персональних даних та навіть збивають їх з пантелику.
Це підтвердив позивач, генеральний прокурор Арізони Марк Брнович.
“Навіть високопоставлені співробітники Google не розуміють, в яких випадках компанія збирає дані про місцезнаходження”, – зазначив він.
- Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що компанія Google отримує інформацію про переміщення користувачів, навіть якщо ті відключили на своїх смартфонах функцію Location History, яка дозволяє створювати карту переміщень гаджета, а заодно і його власника.
- В серпні 2018 року в США житель Сан-Дієго (штат Каліфорнія) Наполеон Патаксіл подав позов против компанії Google через незаконний збір інформації про пересування користувачів.