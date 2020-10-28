Про це повідомляється на сайті інституту.
Дослідники розробляють маски з нагрітою мідною сіткою – коли людина в масці вдихає і видихає, повітря багаторазово проходить через сітку, і будь-які вірусні частки в повітрі сповільнюються та інактивуються сіткою і високими температурами.
За словами дослідників, така маска може полегшити роботу медиків, а також буде корисною людям у випадках, коли складно дотримуватися соціальної дистанції – наприклад, у переповненому автобусі.
“Це абсолютно нова концепція маски, оскільки вона, в першу чергу, не блокує вірус. Насправді вона дозволяє вірусу проходити через маску, але уповільнює та інактивує його”, – говорить Майкл Страно, професор хімічної інженерії Массачусетського технологічного інституту.
За його словами, маски, які ми носимо зараз, призначені для уловлювання деяких вірусів і захищають нас, але вони не передбачають інактивації вірусу і стерилізації повітря.
Вчені вже почали створювати прототипи та сподіваються незабаром приступити до випробувань.
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