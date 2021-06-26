Три роки тому, при плановому огляді будинку, інженери зафіксували"серйозні структурні пошкодження" в бетонній плиті, яка знаходься під басейном. Але за три роки ремонт не зробили.

Про це повідомляє New York Times, посилаючись га інженерний звіт.

В інженерному звіті трирічної давності зазначено, що спеціалісти знайшли “серйозні структурні пошкодження” в бетонній плиті під майданчиком перед басейном. Тоді інженери помітили велику кількість тріщин в бетоні, стіни обсипалися, руйнувалися балки та колони під будівлею, де постояльці ставили автомобілі. Інженери створили план ремонту будівлі на кілька мільйонів доларів. Ремонт планували почати не пізніше 2022 року.

Муніципальна влада Маямі опублікувала цей звіт напередодні.

При цьому, у звіті 2018 року не було аргументів на користь того, що будинок “от-от впаде”. Інженери вказали, що більшість бетонних конструкцій треба “вчасно відремонтувати”.

Видання Washington Post, посилаючись на торішній звіт планового огляду, нагадало, що 12-поверховий будинок побудували на території, де було болото. Аби будинок не просідав – встановили залізобетонні конструкції. Цей фактор також міг зіграти негативну роль.

За добу дані щодо кількості загиблих та зниклих безвісти не змінилися. Четверо осіб офіційно загинули, трьох з них ще не ідентифікували. 159 осіб все ще можуть бути під завалами. Рятувальники намагаються розбирати завали як за допомогою важкої техніки, так і просто руками.

Будинку було 40 років. Цьогоріч він мав пройти переатестацію та отримати план ремонту. За однією з версій, будівлю було пошкоджено водою, але це звичайне явище для будинку на березі океану.