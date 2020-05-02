Інженери лабораторії реактивного руху Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) розробили нову модель апарату штучної вентиляції легенів, необхідну для хворих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили на сайті NASA.

Апарат нового типу 30 квітня схвалили в Управлінні з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Апарат ШВЛ нового типу називається VITAL (Ventilator Intervention Technology).

Апарат створили, в першу чергу, для того, щоб мінімізувати нестачу ШВЛ в США.

VITAL вже пройшов клінічні випробування. Дослідники зазначили, що апарат VITAL збирається легше традиційних моделей, а обслуговується простіше.

“Призначений для роботи протягом трьох або чотирьох місяців, новий пристрій не замінить існуючі лікарняні апарати ШВЛ, які можуть працювати протягом багатьох років і призначені для вирішення більш широкого спектру медичних завдань”, – відзначили в NASA.

Апарат проходив випробування 21 квітня в Медичній школі Ікан (Нью-Йорк, США). Термін придатності такого апарату – 3 – 4 місяці, він не може замінити сучасні апарати ШВЛ, у яких більш широкий спектр функцій і більш тривалий термін експлуатації.