Про це повідомили на сайті NASA.
Апарат нового типу 30 квітня схвалили в Управлінні з контролю за продуктами і ліками США (FDA).
Апарат ШВЛ нового типу називається VITAL (Ventilator Intervention Technology).
Апарат створили, в першу чергу, для того, щоб мінімізувати нестачу ШВЛ в США.
VITAL вже пройшов клінічні випробування. Дослідники зазначили, що апарат VITAL збирається легше традиційних моделей, а обслуговується простіше.
“Призначений для роботи протягом трьох або чотирьох місяців, новий пристрій не замінить існуючі лікарняні апарати ШВЛ, які можуть працювати протягом багатьох років і призначені для вирішення більш широкого спектру медичних завдань”, – відзначили в NASA.
Апарат проходив випробування 21 квітня в Медичній школі Ікан (Нью-Йорк, США). Термін придатності такого апарату – 3 – 4 місяці, він не може замінити сучасні апарати ШВЛ, у яких більш широкий спектр функцій і більш тривалий термін експлуатації.
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