Фотографії “Ореста” поширили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови в Instagram.
Дмитро Козацький розповів, що першою справою після прибуття додому був візит до барбершопу, де він підстригся й поголився.
“Орест” потрапив до полону 20 травня разом з іншими бійцями. Його було звільнено 21 вересня разом із ще 214 захисниками.
“А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили”, — зазначили фотографи.
Пресофіцер отримав “золото” у престижному фотоконкурсі в Парижі The Prix de la Photographie. Він переміг у номінації Press/War (“Преса/Війна”), а також посів друге місце у загальній категорії Press (“Преса”). Нагороди він отримав у вересні, коли ще перебував у полоні.
У червні він отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.
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