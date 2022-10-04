Фотографії “Ореста” поширили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови в Instagram.

Дмитро Козацький розповів, що першою справою після прибуття додому був візит до барбершопу, де він підстригся й побрився.

“Я ніколи не хотів виглядати жертвою”, — сказав боєць фотографам.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фотографи розповіли, що завдяки Дмитру Козацькому вони продовжували документувати війну. Вони думали залишити професію на початку вторгнення, але “Орест”, який вже був на “Азовсталі”, написав їм й сказав, що їхні роботи його надихають.

“Скажи їх тоді будь-хто інший — ми не повірили б і, скоріш за все, згодом повернулись до звичайного життя. Але з його вуст це стало для нас наче той самий магічний промінь, що пронзає його самого на тій легендарній світлині, та який ми спробували відтворити на цій серії”, — написали Ліберови.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Зазначимо, що Дмитро Козацький зробив серію фотографій про життя оборонців Маріуполя. Він зафіксував побут бійців і як виглядав імпровізований шпиталь у бункерах “Азовсталі”.

“Орест” потрапив до полону 20 травня разом з іншими бійцями. Його було звільнено 21 вересня разом ще з 214 захисниками.

“А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили”, — зазначили фотографи.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Пресофіцер отримав “золото” у престижному фотоконкурсі в Парижі The Prix de la Photographie. Він переміг у номінації  Press/War (“Преса/Війна”), а також посів друге місце у загальній категорії Press (“Преса”). Нагороди він отримав у вересні, коли ще перебував у полоні.

У червні він отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя. 

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фото: Костянтин і Влада Ліберови