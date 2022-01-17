Таку думку він висловив в ефірі телеканалу“Прямий”.

Політик розповів, що президента обирають, аби він став лідером і прикладом, за яким нація піде перед, досягне свого розвитку й успіхів. І президент має єднати націю в подоланні проблем.

“Спершу Зеленський продає маски, потім бавиться в “велюрах”, нескінченні відпочинки, друзі-депутати під наркотичним чи алкогольним сп’янінням, ДТП і корупція. Це те, що приніс Зеленський Україні. Що хоче Зеленський? Красти, брехати і щоб йому не заважали. Для цього йому потрібен політичний цвинтар в Україні, де він буде єдиним вічним Україна-паши”, – заявив Омелян.

Політик зазначив, що 17 січня відбудеться суд не над Петром Порошенком, а над Україною, мовою, армією, українським майбутнім і вірою. Він зауважив, що від чинного президента вже немає чого чекати: він зробив усе, що зміг. Однак, йому доведеться відповідати за те, що він обіцяв, але зробив абсолютно по-іншому: за “дику некомпетентність і за постійну, перманентну капітуляцію України”.

Омелян висміяв тезу, яку неодноразово повторювала чинна влада на міжнародних переговорах “нічого про Україну без України”. Він констатував, що про Украіну вже усі говорять без неї. Але, на щастя, в України є західні союзники, які підтримують нашу державу.

“Але де голос Банкової? Де голос Грушевського? Він зник. Лише рідкі опозиціонери, такі, як Порошенко, боряться за Україну на зовнішній арені, виконуючи ті функції, які мала б виконувати “зелена” влада, яка пообіцяла завершення епохи бідності, але завершило цю епоху бідності лише для себе. Вони не можуть повірити своєму щастю, бо стільки, як крадуть вони, ніхто не крав до них”, – наголосив політик.

Він додав, що 2022 рік – рік початку нової України та закликав усіх зробити так, щоб цей рік став останнім “зеленим роком в Україні”.