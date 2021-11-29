Відповідний допис він оприлюднив у Facebook.
“Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, бовдура, давно час рятувати… Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень – зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні”, – написав Арестович.
Радник Андрія Єрмака назвав Бутусова “чорним пропагандистом” і заявив, що головний редактор “Цензора” “не цілком адекватний”, тому що “ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни” на пресконференції.
Він зазначив, що він спеціально “озвучив це як можливий сценарій”, щоб “режисерам цього дійства” було важче його реалізовувати.
- Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.
- Юрій Бутусов вважає кримінальну справу помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.
- Раніше ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив Президента України Володимира Зеленського у брехні упродовж пресмарафону щодо Рябошапки, Бурби та Бутусова.
- Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заступилася за журналіста та головного редактора видання “Цензор.нет” Юрія Бутусова після того, як щодо нього Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження.