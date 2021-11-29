Позаштатний радник голови Офісу президента та спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що проситиме державну охорону для головного редактора "Цензор.net" Юрія Бутусова, через смертельну небезпеку, яка йому загрожує.

Відповідний допис він оприлюднив у Facebook.

“Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, бовдура, давно час рятувати… Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень – зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні”, – написав Арестович.

Радник Андрія Єрмака назвав Бутусова “чорним пропагандистом” і заявив, що головний редактор “Цензора” “не цілком адекватний”, тому що “ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни” на пресконференції.

Він зазначив, що він спеціально “озвучив це як можливий сценарій”, щоб “режисерам цього дійства” було важче його реалізовувати.