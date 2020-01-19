Про це повідомляється у звіті Google Trends.
ТОП-10 того, що українці шукали в Інтернеті, щоб придбати:
- iPhone 11
- автокрісло
- МАУ – квиток
- “Укрзалізниця” – квиток
- бустер
- IQOS
- вентилятор
- Україна-Португалія – квитки
- електросамокат
- Міні-кондиціонер
Вторым в списке запросов идет “автокресло”. Это может быть связано с тем, что в ноябре 2019 года вступив у дію Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей” передбачає, що водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, кому менше 12 років без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.
Пік запитів якраз і припав на кінець листопада.
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
- Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.
- У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал “Гра престолів” 8 сезон.