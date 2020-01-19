У 2019 українці через Інтернет найчастіше хотіли придбати iPhone 11, дитячі автокрісла, електросамокати та квитки.

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

ТОП-10 того, що українці шукали в Інтернеті, щоб придбати:

iPhone 11 автокрісло МАУ – квиток “Укрзалізниця” – квиток бустер IQOS вентилятор Україна-Португалія – квитки електросамокат Міні-кондиціонер

Вторым в списке запросов идет “автокресло”. Это может быть связано с тем, что в ноябре 2019 года вступив у дію Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей” передбачає, що водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, кому менше 12 років без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Пік запитів якраз і припав на кінець листопада.

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.