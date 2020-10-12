Компанія Apple дійсно вміє дивувати інноваціями. Смартфон iPhone 12 Pro Max, який планується до випуску в 2020 році, не стане винятком. Новинка увірветься в ТОП бажань геймерів і блогерів.

iPhone 12 Pro Max – можливості нового смартфона від Apple

Компанія Apple дійсно вміє дивувати інноваціями. Смартфон iPhone 12 Pro Max, який планується до випуску в 2020 році, не стане винятком. Новинка увірветься в ТОП бажань геймерів і блогерів.

Огляд характеристик iPhone 12 Pro Max

Незважаючи на поліпшені апаратні показники, телефон стане тонше і складе 7,4 мм. Корпус втратить закруглені кути і отримає загострені, що візуально зробить його ще більш тонким. Рамки і чубчик під Фронталки також зменшаться, створюючи більше корисного простору для дисплея.

Екран. У порівнянні з попередником, дисплей Айфона 12 Про Макс збільшиться до 6,7 дюймів. Це на 0,2 дюйма більше попередньої моделі. Частота оновлення екрану регулюється і досягає максимального показника 120 Гц. Це відмінний варіант для ігроманів. Технологія створення – звична OLED.

Процесор. Розробники встановлять на модель надпотужний новий чіпсет A14 Bionic, побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Кількість ядер – 6, машинне навчання відбувається в 2 рази швидше. Графічний прискорювач підвищив показник швидкості на 30%, а споживання енергії знизилося на 40%.

Пам’ять. Смартфон отримає швидкісну пам’ять останнього покоління GDDR6. ОЗУ – 6 Гб, вбудована має кілька конфігурацій: 128, 256, 512 Гб і 1 Тб. Ціни Айфона 12 Про Макс залежать від того, який обсяг внутрішнього сховища ви оберете.

Акумулятор. Завдяки енергоефективності екрану і процесора, у виробника відпала необхідність в надпотужної батареї. Проте, флагман оснастять акумулятором на 4000 мАг і він прекрасно впорається з активним режимом роботи без підзарядки протягом дня. Функції швидкої і бездротової зарядки залишаться.

Крім традиційних темних відтінків, бренд додасть в палітру кольорів темно-синій, який раніше не використовувався.

Айфон 12 Про Макс – новий об’єктив у блоці основної камери

Головна камера буде розташована на задній панелі в звичному місці і доповнено новим об’єктивом 3D LiDAR. Він відповідає за максимально точне визначення відстані до об’єкта і дозволяє знімати портрети приголомшливої якості.

Крім нього, блок оснастять телефото на 16 Гб, ширококутним на 64 Мп і ультраширококутним сенсором на 16 Гб з поліпшеною на 35% світлочутливістю і кутом огляду 120 градусів.