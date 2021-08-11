За місяць до очікуваної презентації лінійки смартфонів iPhone 13 від Apple в Мережі спливли подробиці щодо того, який вигляд і характеристики матиме новинка.

Про це повідомляє видання Forbes.

Днями стало відомо, що за місяць компанія Apple планує одночасно презентувати декілька нових продуктів. Серед них — навушники AirPods 3, iPhone 13, годинник Apple Watch Series 7.

Інсайдери розкрили інформацію про майбутню лінійку iPhone 13. Згідно з наявною інформацією, нові смартфони отримають масивні основні камери та новий режим фільмування — “кінематографічне відео” — з таким самим ефектом боке, що наявний у портретному режимі.

Додатково Apple, ймовірно, презентує оновлену систему фільтрів для статичних зображень, які дозволятимуть фокусуватися на певних об’єктах в кадрі.

В смартфонах iPhone 13 Pro, ймовірно, з’явиться режим запису відео “ProRes”, що дозволятиме фільмувати ролики вищої якості. Сповіщають, що Apple представить iPhone 13 Pro ємністю 1 ТБ, яка дозволить комфортно зберігати такі відео на пристрої.

Очікується також, що компанія презентує нові дисплеї ProMotion з частотою 120 Гц, Wi-Fi наступного покоління, модем 5G, батареї помітно більшого розміру і трохи швидшу зарядку.

Про те, що відомо про AirPods 3, які також мають презентувати у вересні, — читайте у матеріалі.