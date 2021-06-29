Китайський аналітик Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозує, що IPhone 14 стане найдешевшим в історії смартфоном від компанії Apple.

Про це повідомляє Hypebae та портал 9to5mac.

За словами Куо, компанія планує випустити дві моделі iPhone 14 в бюджетній та високоякісній версіях з діагоналлю 6,1 дюйма і 6,7 дюйма відповідно.

Маркетингові назви майбутньої лінійки можуть бути такими ж, як у iPhone 12: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max та iPhone 14 Pro Max.

Що стосується ціни, то, Куо прогнозує, що iPhone 14 буде продаватися за ціною менше 900 доларів США.

Крім того, він очікує, що датчик відбитків пальців під дисплеєм з’явиться в новій серії разом з новою ширококутною камерою до 48 МП.

Apple ще не підтвердила офіційну дату випуску iPhone 14, проте передбачається, що він вийде у другій половині 2022 року.