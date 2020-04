Про це повідомляє портал 9to5Mac.

“Текстовою бомбою” називають певний набір символів, що викликає перебої в роботі електронного пристрою – їх часто використовують тролі і пранкери, щоб доставити незручність одержувачу.

На цей раз мова йде про текст, написаний на мові сіндхі, поширеній в Пакистані і Індії.

Повідомляється, що вперше ця “бомба” з’явилася на просторах месенджера Telegram, а після перекочувала в Twitter.

Спочатку небезпечний текст поширювався разом з емодзі італійського прапора, але пізніше з’ясувалося, що це зображення є необов’язковим для того, щоб текстова бомба спрацювала – вся проблема полягає саме в словах, написаних на сіндхі. Як тільки користувач отримує повідомлення з такими символами, його iPhone починає працювати повільно або зовсім зависає.

Відомо, що баг спрацьовує на iPhone з останньою версією операційної системи iOS 13.4.1, а в бета-версії iOS 13.4.5 він вже виправлений. Як тільки бета стане доступна великій групі людей, користувачі з оновленою ОС будуть захищені від подібної атаки.

video of it in action, credit to MTAC on discord pic.twitter.com/hvFqkkAHg1

— Benjamin G.  (@randomblock1_) April 23, 2020