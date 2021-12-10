Про це повідомляє видання про технології Theverge.
Нове оновлення розширює попередню функцію, яка може визначити, чи справжній екран або акумулятор, тепер телефон навіть покаже дату, коли було виконано обслуговування, якщо деталі було замінено.
З моменту випуску iPhone 11 Apple почала вмикати попередження в разі, якщо встановлено неоригінальний екран. Тепер такі моделі iPhone як XR, можуть попереджати, якщо не справжня батарея, в той час, як iPhone 12 і 13 можуть перевіряти камери.
Проте, з цими нововведеннями перепродаж iPhone може стати складнішим завданням – якщо використовувалися запасні частини, компанії та незалежні покупці тепер мають змогу зазначити нижчу вартість, якщо в налаштуваннях повідомляється про ремонт.
Це може призвести до неприємних ситуацій, насамперед якщо телефон слід надіслати на перевірку задля підтвердження обмінної вартості.
- Нагадаємо, дослідники з Принстонського та Вашингтонського університетів створили новий тип оптичної системи, яка називається метаповерхня – вона розміром не більше крупинки солі, але може робити фото досить високої якості.
- Нагадаємо, компанія Apple подала заявку на патентування технології, за допомогою якої можна приховати зміст екрана смартфона iPhone від сторонніх людей.