Apple збирається додати нову функцію в iPhone, що інформує користувачів, чи ремонтувався пристрій раніше і чи використовувався оригінальний екран або акумулятор. З'явиться новий розділ історії запчастин та обслуговування (у "Налаштуваннях").

Про це повідомляє видання про технології Theverge.

Нове оновлення розширює попередню функцію, яка може визначити, чи справжній екран або акумулятор, тепер телефон навіть покаже дату, коли було виконано обслуговування, якщо деталі було замінено.

З моменту випуску iPhone 11 Apple почала вмикати попередження в разі, якщо встановлено неоригінальний екран. Тепер такі моделі iPhone як XR, можуть попереджати, якщо не справжня батарея, в той час, як iPhone 12 і 13 можуть перевіряти камери.

Проте, з цими нововведеннями перепродаж iPhone може стати складнішим завданням – якщо використовувалися запасні частини, компанії та незалежні покупці тепер мають змогу зазначити нижчу вартість, якщо в налаштуваннях повідомляється про ремонт.

Це може призвести до неприємних ситуацій, насамперед якщо телефон слід надіслати на перевірку задля підтвердження обмінної вартості.