Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 серпня.

Як відомо, в Україні діє державна програма “Доступна іпотека під 7%”.

Реалізовувати програму має створене у 2020 році ПрАТ “Укрфінжитло”. Акціонерне товариство надаватиме довгострокову іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%.

На засіданні 4 серпня уряд затвердив умови, за якими “Укрфінжитло” надаватиме іпотечні кредити та фінансовий лізинг. Також визначено критерії та перелік громадян, які можуть претендувати на забезпечення житлом.

Як пояснили у Міністерстві фінансів України, зможуть претендувати на забезпечення житлом:

• працівники та службовці, які отримують заробітну плату за рахунок державного або місцевих бюджетів;

• громадяни, відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної баз даних про внутрішньо переміщених осіб.

Визначено критерії, що дають право громадянам на отримання житла в іпотеку (фінансовий лізинг), а саме:

• розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні 6 місяців не має перевищувати 10 розмірів середньомісячної заробітної плати у регіоні;

• протягом останніх 5 років не мали у власності житлову нерухомість або потребують поліпшення житлових умов;

• вікове обмеження: на дату виконання зобов’язань – не більше 70 років.

Також визначено умови щодо житла, а саме:

• строк укладання договорів – не більше 20 років;

• вартість 1 кв. м загальної площі житла не може перевищувати опосередковану вартість житла за регіонами (визначену Мінрегіоном та збільшену на відповідні коефіцієнти);

• відсоткова ставка за іпотечним кредитом є фіксованою на весь період дії договору;

• житло у фінансовий лізинг надається без першого внеску; водночас перший внесок за іпотечним кредитом складає 20% вартості житла;

• нормативна площа: для фінлізингу – не більш 21 кв. м на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю (але не більш 94,5 кв. м); для іпотечного кредиту – 50 кв. м на одинокого громадянина чи на сім’ю з 2-х осіб та 20 кв. м на кожного наступного члена сім’ї;

• вимоги щодо об’єкта житлової нерухомості, який передається у фінансовий лізинг (перебуває в експлуатації не довше 20 років, або реконструкцію якого здійснено не раніше, ніж за 10 років до укладання договору).