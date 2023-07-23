На своїй сторінці в фейсбуці вона виклала фото, на яких видно, як виглядає її житло після обстрілу «руского міру».

В коментарях під постом люди співчувають, та пропонують допомогу.

« Коли летіло, я була зібрана максимально. Подумки посилала додаткових сил нашим ППО.

Але на цей раз стався приліт.

І ось на твоїх очах руйнується стіна, а тебе засипає різноманітними уламками. Крізь дим, намагаєшся розгледіти, що навкруги, та зібратися з думками. Перша думка чи ти жива і все бачиш на очі, чи ти вже янгол…. Ще були думки про хлопців, які на фронті, про їх витримку, і це надихало не здатися, та триматись … Вирівняла дихання та писала друзям слова підтримки в цей важкий час, та що я жива. А русні, зрозуміло, що п***а. ЙР» – прокоментувала Олександра

Про те, що міста України треба знищити, зокрема Одесу, обговорювали на шоу російського пропагандиста соловйова.

«Нахрен уничтожить Киев. Уничтожить Львов. Одессу не сохраним, мы ее заново отстроим, ну что делать» – заявив він.

Окрім цивільної інфраструктури, яка є історичною спадщиною під захистом ЮНЕСКО, постраждав одеський Спасо-Преображенський собор. В мережі зʼявилось відео, як парафіяни намагаються прибрати уламки, та врятувати ікони.

Нагадаю, що з 25 січня 2023 року під захистом ЮНЕСКО перебувають будівля, об’єкти, та вулиці Одеси, які мають ознаки мультикультуралізму. Серед них ансамбль Приморського бульвару, Театральна площа, вулиці Дерибасівська, Гоголя, та морський торговий порт.

Єгор Чернев, народний депутат України IX скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, на своїй сторінці в фейсбуці пояснив, що наразі відбувається.

«Обстрілами Одеси та Миколаєва росія намагається позбавити Україну статусу морської держави та деморалізувати нас.

Не маючи змоги фізично окупувати наше Чорноморське узбережжя, вони вирішили знищити нам портову інфраструктуру, щоб ми більше не могли експортувати та імпортувати товари морем.» – пише Чернев.

«На це однозначно буде військова, юридична та економічна відповідь.

Росіянам варто приготуватися до сюрпризів у власному тилу та на Чорному морі вже найближчим часом.

Крім того, ці обстріли призведуть до того, що Україна отримає другу масштабну хвилю поставок ППО від союзників.

Нарешті, кожен такий удар лише збільшує суму компенсацій, яку росії доведеться сплатити Україні після війни.

Ракетами нас не зламати. Все відбудуємо та відновимо. Краще, ніж було.» – зазначив Голова Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО.