Іран бульдозером вивіз всі уламки літака МАУ, – ЗМІ

На цей факт звернув увагу у себе в Twitter засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс.
“Все більше і більше повідомлень від людей, що мають доступ до місця аварії, про те, що уламки були знесені в купу, що робить дане судове розслідування практично неможливим”, – висловив він стурбованість.
Кореспондент CBS News Елізабет Палмер в Twitter повідомила, що з місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття.
Вона зазначила, що територія не охороняється вартовими, немає обмежувальної стрічки.
“Дев’ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, практично всі частини літака вилучили ще вчора”, – написала вона.
Вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи, пише CBS News.
Місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але після того, як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Іран не сказав, куди їх відвезли.
“У четвер приїхали вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків”, – кажуть свідки.
Українські слідчі не відвідували цієї ділянки станом на полудень у п’ятницю, йдеться в матеріалі.
Фото: ISNA
Фото: АР
Фото: Alimadadi
Також Палмер додала, що на місці події немає слідчих, а місцеві сміттярі розбирають покинуті уламки.
У свою чергу політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке оприлюднив фото того, як іранці зачищають територію катастрофи, і провів паралель з катастрофою МН17 на Донбасі та подальшими діями російських терористів.
“Іранці знесли бульдозером місце аварії рейсу PS752 !!!” Іхтамнет “теж зробили б це”, – зазначив він.
У коментарях під постом Репке нагадали, що також бульдозером зачищали територію катастрофи в Смоленську.
Експерти відзначають, що бульдозерами знищуються шанси на проведення детального розслідування трагедії.
Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.
Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.