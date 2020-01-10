Іран бульдозером вивіз всі уламки літака МАУ, – ЗМІ

На цей факт звернув увагу у себе в Twitter засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс.

“Все більше і більше повідомлень від людей, що мають доступ до місця аварії, про те, що уламки були знесені в купу, що робить дане судове розслідування практично неможливим”, – висловив він стурбованість.

Кореспондент CBS News Елізабет Палмер в Twitter повідомила, що з місця падіння літака МАУ в Ірані вивезли майже всі уламки, тепер прибирають сміття.

Вона зазначила, що територія не охороняється вартовими, немає обмежувальної стрічки.

“Дев’ята ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, практично всі частини літака вилучили ще вчора”, – написала вона.

Вивезення уламків і тіл жертв почалося в день катастрофи, пише CBS News.

Місце катастрофи було великим, і знімальна група змогла оглянути лише одну його частину, але після того, як вони відвідали місце події, свідок сказав їм, що більші шматки фюзеляжу та носа літака були вилучені. Іран не сказав, куди їх відвезли.

“У четвер приїхали вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків”, – кажуть свідки.

Українські слідчі не відвідували цієї ділянки станом на полудень у п’ятницю, йдеться в матеріалі.

Фото: ISNA

Фото: АР

Фото: Alimadadi

Також Палмер додала, що на місці події немає слідчих, а місцеві сміттярі розбирають покинуті уламки.

У свою чергу політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке оприлюднив фото того, як іранці зачищають територію катастрофи, і провів паралель з катастрофою МН17 на Донбасі та подальшими діями російських терористів.

“Іранці знесли бульдозером місце аварії рейсу PS752 !!!” Іхтамнет “теж зробили б це”, – зазначив він.

У коментарях під постом Репке нагадали, що також бульдозером зачищали територію катастрофи в Смоленську.

Експерти відзначають, що бульдозерами знищуються шанси на проведення детального розслідування трагедії.