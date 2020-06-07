Іран досі офіційно не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань по справі збитого літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Нота була направлена через три дні після збиття літака - 11 січня.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив “Радіо.Свобода”.

“Перша нота з нашими вимогами і пропозиція для врегулювання всіх питань була спрямована в Іран ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. В цій ноті також говорилося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є тільки висловлювання в пресі щодо готовності”, – сказав Єнін.

Також він заявив, що “хорошим жестом” була б передача Іраном Україні “чорних ящиків”. Крім цього Єнін зазначив, що Україна не буде затримувати процес переговорів з іранською стороною.

“Я впевнений, що до моменту отримання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки на початку переговорах від України не буде”, – заявив заступник міністра.

Україна вимагає від Ірану, щоб технічне і кримінальне розслідування відповідало базовим принципам неупередженості, незалежності і прозорості.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.

19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.