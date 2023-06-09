Згідно з висновком розвідки США, оприлюдненим Білим домом сьогодні, 9 червня, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки Кремль прагне забезпечити постійне постачання зброї для війни в Україні.

Джерело: AP news

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що представники розвідки США вважають, що завод може запрацювати на початку наступного року. Білий дім також оприлюднив зроблені у квітні супутникові знімки промислової території недалеко від Москви, де, на їхню думку, «ймовірно, буде побудований завод».

У грудні адміністрація президента Джо Байдена публічно заявила, що, на їхню думку, Тегеран і Москва розглядають можливість створення конвеєра безпілотників у Росії для війни в Україні. Нові дані розвідки свідчать про те, що проєкт у Єлабузькому районі Татарстану вступає в дію.

Кірбі сказав, що офіційні особи США також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим односторонні ударні безпілотники, виготовлені в Ірані.

За даними Білого дому, станом на травень Росія отримала від Ірану сотні ударних безпілотників, а також обладнання для їх виробництва.

«Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті», — сказав Кірбі. «Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викривати та припиняти цю діяльність, у тому числі шляхом надання інформації громадськості — і ми готові робити більше».

США, ЄС і Велика Британія випустили правила ведення бізнесу, спрямовані на припинення постачання компонентів для безпілотників до Росії та Ірану.

Іран заявив, що надавав безпілотники Росії до початку війни, але не після.