Про це Салліван заявив під час брифінгу 11 липня, повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Саллівана, через повномасштабну війну проти України Росія вже понесла “серйозні витрати” на полі бою, а намагання Кремля закріпитись на тимчасово окупованих територіях на сході України призводять до втрати російського озброєння.

Доказом вагомих втрат озброєння з боку росіян є інформація, що уряд Ірану готується передати Росії до декількох сотень БПЛА, які здатні нести озброєння у прискореному режимі.

“Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчати російські сили, як користуватись цими безпілотниками, а перші навчання заплановані у липні. Незрозуміло, чи передав Іран вже які-небудь з цих безпілотників Росії. Але це всього лиш один приклад того, як Росія шукає у таких країн, як Іран, можливості, які… Використовувались до того, як ми домоглись припинення вогню у Ємені”- сказав Салліван.

Посадовець також додав, що ця інформація основна на нещодавно розсекречених даних розвідки.