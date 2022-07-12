Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.

Про це Салліван заявив під час брифінгу 11 липня, повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Саллівана, через повномасштабну війну проти України Росія вже понесла “серйозні витрати” на полі бою, а намагання Кремля закріпитись на тимчасово окупованих територіях на сході України призводять до втрати російського озброєння.

Доказом вагомих втрат озброєння з боку росіян є інформація, що уряд Ірану готується передати Росії до декількох сотень БПЛА, які здатні нести озброєння у прискореному режимі.

“Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчати російські сили, як користуватись цими безпілотниками, а перші навчання заплановані у липні. Незрозуміло, чи передав Іран вже які-небудь з цих безпілотників Росії. Але це всього лиш один приклад того, як Росія шукає у таких країн, як Іран, можливості, які… Використовувались до того, як ми домоглись припинення вогню у Ємені”- сказав Салліван.

Посадовець також додав, що ця інформація основна на нещодавно розсекречених даних розвідки.