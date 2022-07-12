Про це Салліван заявив під час брифінгу 11 липня, повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Саллівана, через повномасштабну війну проти України Росія вже понесла “серйозні витрати” на полі бою, а намагання Кремля закріпитись на тимчасово окупованих територіях на сході України призводять до втрати російського озброєння.
Доказом вагомих втрат озброєння з боку росіян є інформація, що уряд Ірану готується передати Росії до декількох сотень БПЛА, які здатні нести озброєння у прискореному режимі.
“Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчати російські сили, як користуватись цими безпілотниками, а перші навчання заплановані у липні. Незрозуміло, чи передав Іран вже які-небудь з цих безпілотників Росії. Але це всього лиш один приклад того, як Росія шукає у таких країн, як Іран, можливості, які… Використовувались до того, як ми домоглись припинення вогню у Ємені”- сказав Салліван.
Посадовець також додав, що ця інформація основна на нещодавно розсекречених даних розвідки.
- Нагадаємо, Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.
- Також повідомлялось, що російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали.