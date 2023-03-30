Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

29 березня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб переглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини Росії та Ірану в галузі безпеки.

Водночас експерти ISW наголосили, що під час зустрічі міністри, ймовірно, також обговорювали продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершену угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35.

Український центр опору 29 березня повідомив, що іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї.

Український центр опору також повідомив, що іранські офіційні особи планують доставити безпілотники Shahed-131 найманцям ПВК “Вагнер” і що вагнерівці вже почали тренуватися з керування безпілотниками. Однак в Інституті вивчення війни зауважили, що не знайшли підтвердження цих даних.

Раніше ISW оцінювало, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що певний іранський персонал, ймовірно, перебуває в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську інфраструктуру.

“Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією, в яких обидва є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії, переслідуючи цю мету”,- резюмували експерти.