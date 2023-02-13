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Іран контрабандою переправляв дрони в Росію за допомогою човнів і державної авіакомпанії – The Guardian

Іран використовував човни та державну авіакомпанію для контрабанди нових типів передових БПЛА дальнього радіуса дії до Росії для використання у війні проти України.

Понеділок, 13 лютого 2023, 20:46
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Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на свої джерела в цій близькосхідній країні.

Щонайменше 18 безпілотників доставлено військово-морським флотом після того, як російські офіцери та техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували повний спектр іранських технологій.

Тоді російська делегація з 10 осіб вибрала шість безпілотників Mohajer-6, які мають радіус дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також мають ракети класу “повітря-земля”.

На відміну від відоміших дронів-камікадзе Shahed 131 і 136, що активно використовувалися Росією для атаки на українські цілі, новітні безпілотники призначені для повернення на базу.

Іран почав демонстрацію безпілотників Shahed 191 і 129 у червні минулого року. Безпілотники Mohajer-6 почали збивати в Україні з вересня.

Відчуваючи дедалі сильнішу нестачу ракет, Росія звернулася до Ірану та Північної Кореї, щоб поповнити свої запаси.

Водночас США, Велика Британія та інші західні уряди пильно стежать за співробітництвом у сфері озброєнь, частково намагаючись запобігти його ескалації. Москва також намагалася придбати балістичні ракети, хоча немає публічних доказів того, що Тегеран погодився їх відправити.

Можливо, Росія хотіла отримати досконаліші безпілотники, які приблизно можна порівняти з турецьким Bayraktar TB2, тому що Україна стала дедалі ефективніше знищувати дрони-камікадзе.

Більшість відправлених до Росії безпілотників були таємно підібрані іранським судном з бази на узбережжі Каспійського моря, а потім перекинуті морем на катер російського ВМФ. Інші були відправлені державною іранською авіакомпанією, зазначили джерела видання.

Іран розташований на південному кордоні, тоді як Росія – на північно-західному кордоні Каспійського моря, найбільшого у світі внутрішнього водоймища, що робить фізичні переміщення між країнами-союзниками відносно простими. Також Іран відправив техніків до Москви, аби допомогти ввести безпілотники в експлуатацію.

У виданні зауважили, що безпілотники виготовлено на тому самому військовому заводі в центральному місті Ісфахан, який було обстріляно 28 січня, імовірно, ізраїльським БПЛА.

Безпілотники Mohajer-6 можуть залишатися в повітрі протягом шести годин. Вони можуть нести 40-кілограмові бомби та містять високоточні системи візуалізації та націлювання. Shahed 129 несе вантаж 60 кг, але може залишатися в повітрі лише чотири години, тоді як Shahed 191 може літати п’ять годин, несучи 70 кг.

Раніше стало відомо, що в Ірані у дронах, що постачають Росії, модифікують вибухові боєголовки, щоб вони могли завдати максимальної шкоди об’єктам інфраструктури України.

Окрім цього, Москва і Тегеран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який потенційно міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни.

Під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що РФ використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії. Водночас реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.

Теги: джерела, дрони, зброя, Іран, іранські дрони, розслідування, дроны, контрабанда, РФ

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