Про це повідомило Alarabiya News.
Махси Аміні затримали нібито через порушення жіночого дрес-коду.
“Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою, вона була скасована”, — заявив генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері під час релігійної конференції.
Зазначимо, що “поліція моралі” відома як Gasht-e Ershad або “Наставницький патруль”. Підрозділ було створено під керівництвом президента Махмуда Ахмадінежада. Його метою було “поширення культуру скромності та хіджабу”. Їх запровадили у 2006 році.
Їх скасували через день після того, як генпрокурор заявив, що “і парламент, і судова система працюють над питанням, чи потрібно змінити закон, який вимагає від жінок покривати голову”.
Водночас президент Ібрагім Раїсі раніше заявляв, що республіканська та ісламська основи Ірану закріплені конституцією. Проте від подав, що “є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими”.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
- Таємні свідчення розкривають сексуальні напади на чоловіків і жінок-активістів, коли повстання під проводом жінок поширюється. Деякі з небагатьох, хто вирішив тікати з країни, приглушеними тонами розповідають, зокрема, про жінок-протестувальниць і про жахи, які вони пережили в сумнозвісних місцях ув’язнення Ірану.