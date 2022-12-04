Іран ліквідував “поліцію моралі” після двох місяців протестів. Хвилі мітингів сталися після затримання підрозділом правоохоронців Махси Аміні, яка загинула.

Про це повідомило Alarabiya News.

Махси Аміні затримали нібито через порушення жіночого дрес-коду.

“Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою, вона була скасована”, — заявив генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері під час релігійної конференції.

Зазначимо, що “поліція моралі” відома як Gasht-e Ershad або “Наставницький патруль”. Підрозділ було створено під керівництвом президента Махмуда Ахмадінежада. Його метою було “поширення культуру скромності та хіджабу”. Їх запровадили у 2006 році.

Їх скасували через день після того, як генпрокурор заявив, що “і парламент, і судова система працюють над питанням, чи потрібно змінити закон, який вимагає від жінок покривати голову”.

Водночас президент Ібрагім Раїсі раніше заявляв, що республіканська та ісламська основи Ірану закріплені конституцією. Проте від подав, що “є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими”.