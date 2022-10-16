Анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати Росії ракети класу "земля-земля". За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.

Про це повідомило The Washington Post.

За словами офіційних осіб США, ще 18 вересня країна направила офіційних осіб до Росії. Вони мали завершити узгоджувати додаткові постачання зброї, зокрема два типи іранських ракет класу “земля-земля”.

Розвідка стверджує, що Іран готує до відправлення ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно. Якщо це відбудеться, то постачання подібних ракет стане першим з початку війни.

Саме ці чиновники викрили інформацію стосовно постачання БПЛА Muhajer-6 і Shahed-136. Пізніше РФ стала їх використовувати на війні проти України.

Крім того, разом з ракетами Тегеран може передати дрони-камікадзе. Останніми тижнями представники Ірану відвідували РФ, аби надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Зазначимо, що офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані вже заперечував будь-яку причетність до постачання безпілотників Росії.