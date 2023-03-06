Про це повідомило Xinhua.

Тегеран попередньо має намір вивести супутники на орбіту наприкінці 2023 року. Вони отримали власні імена “Ковсар” та “Ходход”.

Супутники зібрали об’єднання іранських наукових компаній. Планується, що їх виведуть на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі за допомогою іноземної ракети-носія.

Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано.

Довідка. “Ковсар” є супутником для моніторингу за поверхнею Землі з терміном служби два роки. Він має роздільну здатність 3,5 метра на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. “Хідхід” може використовуватися в сільському господарстві, транспорті та кризовому менеджменті.