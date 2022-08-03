За поки непідтвердженими даними від 2 серпня, Іран розпочав постачання до Росії своїх безпілотних літальних апартів (БПЛА) для польових випробувань.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Американська розвідувальна служба (OSINT) у Twitter з посиланням на неофіційні іранські джерела стверджувала, що Іран відправив до Росії партію БПЛА разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться керуванню та ремонту російських літаків Су-35.

В ISW наголосили, що не можуть незалежно підтвердити цю інформацію, однак вона відповідає нещодавнім повідомленням про те, що Росія та Іран прагнуть розширити співпрацю у сфері авіації. Таким чином Москва та Тегеран обійдуть міжнародні санкції, введені проти них. Також іранські безпілотники допоможуть РФ у повномасштабній війні проти України.

“Якщо це правда, ця заява свідчить про те, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, які могли бути частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня”, – мовиться у звіті аналітиків.

Зазначається, що угода між країнами передбачає також збільшення обсягів пасажирських рейсів з Ірану до Росії. Окрім цього, Тегеран взяв на себе зобов’язання щодо ремонту російських літаків.