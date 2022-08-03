Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
Американська розвідувальна служба (OSINT) у Twitter з посиланням на неофіційні іранські джерела стверджувала, що Іран відправив до Росії партію БПЛА разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться керуванню та ремонту російських літаків Су-35.
В ISW наголосили, що не можуть незалежно підтвердити цю інформацію, однак вона відповідає нещодавнім повідомленням про те, що Росія та Іран прагнуть розширити співпрацю у сфері авіації. Таким чином Москва та Тегеран обійдуть міжнародні санкції, введені проти них. Також іранські безпілотники допоможуть РФ у повномасштабній війні проти України.
“Якщо це правда, ця заява свідчить про те, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, які могли бути частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня”, – мовиться у звіті аналітиків.
Зазначається, що угода між країнами передбачає також збільшення обсягів пасажирських рейсів з Ірану до Росії. Окрім цього, Тегеран взяв на себе зобов’язання щодо ремонту російських літаків.
- Нагадаємо, 11 липня у США заявили, що Іран готується постачати Росії бойові безпілотники, які Кремль хоче використати у повномасштабній війні проти України.
- Однак в Ірані, буквально наступного дня, заперечили, що будуть допомагати Росії безпілотниками наголошуючи, що у російсько-українській війні не підтримують жодну зі сторін.
- Проте опісля в Білому домі заявили, що принаймі двічі російська делегація відвідувала Іран, аби ознайомитись з БПЛА.