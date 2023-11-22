Сполучені Штати побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення повномасштабної агресії проти України.

Про це на брифінгу у вівторок заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає “Європейська правда” з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними американської сторони, Іран уже надав Росії бойові безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Стурбованість щодо балістичних ракет посилилась після візиту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу до Тегерана у вересні, де йому показали іранські балістичні ракети “Абабіль” і “Фатех-110”.

“Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні”, – заявив речник Ради національної безпеки.