За даними міноборони Сполучених Штатів, Іран за 12-ть днів може виготовити достатню кількість розщеплювальних матеріалів для однієї ядерної бомби.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал прокоментував це питання на слуханнях у Палаті представників 28 лютого, коли один з республіканців запитав, чому адміністрація президента США Джо Байдена намагалась відновити з Іраном угоду Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

“Тому, що ядерний прогрес Ірану відтоді, як ми вийшли з JCPOA, був надзвичайним. У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з JCPOA, Ірану потрібно було приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер на це їм потрібно близько 12 днів”, – сказав він.

“Я вважаю, що все ще існує думка, що якби ви могли розв’язати цю проблему дипломатичним шляхом і повернути обмеження на їхню ядерну програму, це буде краще, ніж інші варіанти. Але зараз JCPOA заморожено”, – додав Колін Кал.

Офіційні особи США неодноразово оцінювали, скільки часу у тижнях знадобиться Ірану для отримання розщеплюваного матеріалу для однієї бомби, якби він вирішив це зробити. Однак вони жодного разу не називали таких конкретних термінів, як Колін Кал.

Водночас попри те, що США вважають, що Іран наблизився до виробництва розщеплюваного матеріалу, вони не вірять, що він опанував технологію фактичного створення бомби.

Як відомо, угода JCPOA між США та Іраном діяла з 2015 року. За умовами JCPOA Іран обмежував свою ядерну програму в обмін на зняття економічних санкцій.

Водночас у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від JCPOA та відновив санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран відновив раніше заборонені ядерні програми, що викликало занепокоєння низки країн світу щодо того, що Іран створить атомну бомбу.

Адміністрація Байдена намагалася, але не змогла відновити JCPOA протягом останніх двох років.