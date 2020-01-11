Про це повідомляє агенство Reuters.

За інформацією іранських засобів масової інформації, влада Ірану має намір назвати причину катастрофи українського літака в Тегерані в суботу, 11 січня.

Повідомляється, що це оголошення буде зроблено після засідання іранської комісії з авіаційниї подій. Подробиць не повідомляється.

10 січня в Ірані заявляли, що мають намір розкрити чорні ящики українського літака Boeing-737. Інформація з бортових самописців, за словами голови Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, покаже справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном. За інформацією міністра закордонних справ Вадима Пристайко Іран вже надав Україні доступ до бортових самописців, проте все ще невідомо, де вони будуть досліджуватися.