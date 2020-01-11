Про це повідомляє агенство Reuters.
За інформацією іранських засобів масової інформації, влада Ірану має намір назвати причину катастрофи українського літака в Тегерані в суботу, 11 січня.
Читайте також:
Чому розбився літак МАУ: останні подробиці і версії трагедії
Повідомляється, що це оголошення буде зроблено після засідання іранської комісії з авіаційниї подій. Подробиць не повідомляється.
10 січня в Ірані заявляли, що мають намір розкрити чорні ящики українського літака Boeing-737. Інформація з бортових самописців, за словами голови Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, покаже справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном. За інформацією міністра закордонних справ Вадима Пристайко Іран вже надав Україні доступ до бортових самописців, проте все ще невідомо, де вони будуть досліджуватися.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
Варто зазначити, що Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракети.
- У НАТО заявили, що немає причин не довіряти інформації про те, що український літак був збитий ракетою.
- СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які привели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Перша – потрапляння ракети, друга – теракт.